Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan SABAH'a açıkladı! İşte yaz yağmurlarının sebebi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan, 18-22 Haziran tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı bilgileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr için açıkladı.
"'OLUK' DEDİĞİMİZ BİR DALGA HAREKETİNİN ETKİSİNDEYİZ"
Türkiye'nin, hafta başından beri yaklaşık 5000 metre seviyede "Oluk" denilen bir dalga hareketinin etkisinde olduğunu belirten Deniz Demirhan, "Öncelikle Trakya ve Marmara bölgelerini etkiledi. Perşembe itibariyle ise Şile, Ağva, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'e doğru hareketini sürdürüyor. Perşembe günü öğleden sonra ve cuma günü Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Karadeniz'de hafif yağmur devam ederken özellikle Zonguldak Bartın, Cide, Sinop ve Rize taraflarında kuvvetli yağış olabilir.
Cuma öğleden sonra Doğu Karadeniz'de yağış ara verebilir. Ancak Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Akdeniz'de yağış devam edebilir. Cumartesi öğleden sonra, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz yağış alabilir. Özellikle Batı Karadeniz sahili ve iç bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı kuvvetli yağışa maruz kalabilir." dedi.
"MARMARA, KUZEY EGE VE TRAKYA'DA YAĞIŞLAR HAFİFLEYEBİLİR"
Pazar öğleden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Trakya'da yağışın hafiflemesi ihtimalinin olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, "Batı ve Orta Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'de ise orta kuvvette yağış devam edebilir. Pazartesi gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda, Eskişehir'de ve civarlarında su baskınlarına, sellere, taşkınlara dikkat etmek gerekir. Salı günü Marmara, Trakya ve Ege'nin sahil bölgelerinde hafif yağmur devam edebilir ancak öğleden sonra saatlerde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Marmara'nın güneydoğusunda, iç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Antalya'nın batısında ve Güney Ege'de su baskınları, seller, taşkınlar olabilir." ifadelerini kullandı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU İÇİN UYARI
Bu bölgelerde yağışlar devam ederken Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da aşırı sıcaklar bunaltabileceği uyarısında bulunan Demirhan, şu ifadeleri kullandı:
"Kalp hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar mutlaka güneşten korunup gölge alanlarda zamanlarını geçirmeliler. Herkesin dışarı çıkarken güneşten korunmak amaçlı siperlikli bir şapka ya da güneş kremi kullanmasını tavsiye ederim."
İşte Türkiye'nin 5 günlük hava durumu raporu...
18 HAZİRAN CUMA