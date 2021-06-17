Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan SABAH'a açıkladı! İşte yaz yağmurlarının sebebi...

"'OLUK' DEDİĞİMİZ BİR DALGA HAREKETİNİN ETKİSİNDEYİZ"

Türkiye'nin, hafta başından beri yaklaşık 5000 metre seviyede "Oluk" denilen bir dalga hareketinin etkisinde olduğunu belirten Deniz Demirhan, "Öncelikle Trakya ve Marmara bölgelerini etkiledi. Perşembe itibariyle ise Şile, Ağva, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'e doğru hareketini sürdürüyor. Perşembe günü öğleden sonra ve cuma günü Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Karadeniz'de hafif yağmur devam ederken özellikle Zonguldak Bartın, Cide, Sinop ve Rize taraflarında kuvvetli yağış olabilir.