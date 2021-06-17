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Giriş Tarihi: 17.6.2021 17:44 Son Güncelleme: 17.6.2021 18:03

Uzmanı Dr. 'a açıkladı! İşte yaz yağmurlarının sebebi...

Halil İbrahim Ülkü Halil İbrahim Ülkü
Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan SABAH'a açıkladı! İşte yaz yağmurlarının sebebi...

Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. , .com.tr için açıkladı. Türkiye'nin, hafta başından beri yaklaşık 5000 metre seviyede "Oluk" denilen bir dalga hareketinin içinde olduğunu belirten Deniz Demirhan, "Öncelikle ve Marmara bölgelerini etkiledi. Perşembe itibariyle ise , , Batı ve Orta Karadeniz’e doğru hareketini sürdürüyor." dedi. Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, yağışın etkili olacağı illleri de tek tek sayıp uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan, 18-22 Haziran tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı bilgileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (), Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. .com.tr için açıkladı.

"'OLUK' DEDİĞİMİZ BİR DALGA HAREKETİNİN ETKİSİNDEYİZ"

Türkiye'nin, hafta başından beri yaklaşık 5000 metre seviyede "Oluk" denilen bir dalga hareketinin etkisinde olduğunu belirten Deniz Demirhan, "Öncelikle ve Marmara bölgelerini etkiledi. Perşembe itibariyle ise , , Batı ve Orta Karadeniz'e doğru hareketini sürdürüyor. Perşembe günü öğleden sonra ve cuma günü 'nin tamamında ve Karadeniz'de hafif devam ederken özellikle Zonguldak Bartın, Cide, Sinop ve Rize taraflarında kuvvetli yağış olabilir.

Cuma öğleden sonra 'de yağış ara verebilir. Ancak Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, 'de yağış devam edebilir. Cumartesi öğleden sonra, Marmara, , İç Anadolu'nun batısı, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz yağış alabilir. Özellikle Batı Karadeniz sahili ve iç bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı kuvvetli yağışa maruz kalabilir." dedi.

"MARMARA, KUZEY EGE VE TRAKYA'DA YAĞIŞLAR HAFİFLEYEBİLİR"

Pazar öğleden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Trakya'da yağışın hafiflemesi ihtimalinin olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, "Batı ve Orta Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'de ise orta kuvvette yağış devam edebilir. Pazartesi gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda, Eskişehir'de ve civarlarında su baskınlarına, sellere, taşkınlara dikkat etmek gerekir. Salı günü Marmara, Trakya ve Ege'nin sahil bölgelerinde hafif yağmur devam edebilir ancak öğleden sonra saatlerde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Marmara'nın güneydoğusunda, iç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Antalya'nın batısında ve Güney Ege'de su baskınları, seller, taşkınlar olabilir." ifadelerini kullandı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU İÇİN UYARI

Bu bölgelerde yağışlar devam ederken Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da aşırı sıcaklar bunaltabileceği uyarısında bulunan Demirhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kalp hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar mutlaka güneşten korunup gölge alanlarda zamanlarını geçirmeliler. Herkesin dışarı çıkarken güneşten korunmak amaçlı siperlikli bir şapka ya da güneş kremi kullanmasını tavsiye ederim."

İşte Türkiye'nin 5 günlük hava durumu raporu...

18 HAZİRAN CUMA

19 HAZİRAN CUMARTESİ

20 HAZİRAN PAZAR

21 HAZİRAN PAZARTESİ

22 HAZİRAN SALI

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Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan SABAH'a açıkladı! İşte yaz yağmurlarının sebebi...
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