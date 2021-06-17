O çocuğa devlet koruması

Antalya
'nın Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi
'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşta "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hâlâ tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazısını görenler polise ihbarda bulundu. Polis, A.K. adlı kız çocuğuna ulaştı. Kızın ifadesinin ardından komşuları olan 59 yaşındaki Hüseyin E., Adana
'da yakalanıp tutuklandı. Mağdur A.K. ise korumaya alındı.
ÖZEL HÜCREYE ALINDI
Çocuk İzlem Merkezi
'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'ye komşuları Hüseyin E.'nin 5 yaşından bu yana cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Yaşı küçük kıza ilk cinsel saldırıyı boğazına bıçak dayayarak gerçekleştirdiği kaydedildi. Hüseyin E. cezaevinde linç ve intihara karşı özel hücreye konuldu. Hüseyin E.'nin Adana'ya taşınmasına rağmen Antalya'ya özel aracı ile gelerek A.K.'ye tecavüzlerini sürdürdüğü de ortaya çıktı. Polis, Hüseyin E.'nin başka çocuklara da tecavüzde bulunup bulunmadığını araştırıyor.