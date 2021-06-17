Ocak sahibine 20 yıl

Manisa
'nın Soma
ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 işçinin yaşamını yitirdiği, 162 işçinin de yaralandığı maden faciasına ilişkin davadaki ilk kararın, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan 4 sanığın karar duruşması dün yapıldı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmaya, şehit madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı.
BİLİNÇLİ, TAKSİRLE...
Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan
'ı, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu
ve Efkan Kurt
'u da 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Acil eylem planı yöneticisi Haluk Evinç
ise beraat etti. 11 Temmuz 2018'de sonuçlanan ilk yargılamada, 5 tutuklu sanık 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmış, Can Gürkan da 15 yıl ceza almıştı. 37 sanık ise beraat etmişti. Ancak, Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt yönünden bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.