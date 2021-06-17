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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Ocak sahibine 20 yıl

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ocak sahibine 20 yıl

’da, 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciada, maden ocağı sahibi ’ın 15 yıllık cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Gürkan, ikinci yargılama sonucunda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

'nın ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 işçinin yaşamını yitirdiği, 162 işçinin de yaralandığı maden faciasına ilişkin davadaki ilk kararın, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan 4 sanığın karar duruşması dün yapıldı. 'nde görülen duruşmaya, şehit madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı.

BİLİNÇLİ, TAKSİRLE...
Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 'ı, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl, maden mühendisleri ve 'u da 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Acil eylem planı yöneticisi ise beraat etti. 11 Temmuz 2018'de sonuçlanan ilk yargılamada, 5 tutuklu sanık 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmış, Can Gürkan da 15 yıl ceza almıştı. 37 sanık ise beraat etmişti. Ancak, Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt yönünden bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

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Ocak sahibine 20 yıl
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