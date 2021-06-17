Organize sanayi bölgelerinde aşı mutluluğu

Organize Sanayi Bölgeleri
'nde çalışan işçilere mobil ekiplerle aşı yapılacağının açıklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında işçiler aşılarını olarak büyük mutluluk yaşadı. Organize sanayi bölgesi yetkilileri "İş kaybımız önlendi. Devletimize teşekkür ederiz" diyerek minnettarlıklarını dile getirdi. Mobil sağlık ekipleri "Amacımız aşı hakkı olanların ayağına kadar aşıyı ulaştırıp bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlamak. Hepsinin aşısı bitene kadar biz burdayız" diyerek kahramanca bir duruş ve özveriyle çalışıyor.
Dilan KAYA- Ece YILDIZ
/SABAH