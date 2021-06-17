Pitbull köpeği cinayetinde yumruklu kavga! Tanıklarla sanıklar mahkemede birbirine girdi

Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği dövüştüren grupla o sırada arkadaşıyla birlikte eğlenen kişi arasında kavga çıkmış, kavganın büyümesi üzerine gruba silah çeken genç adam kafası tekmelenerek öldürülmüştü. Olay, 19 Ağustos günü İstanbul Fatih'te meydana gelmişti. 28 yaşındaki Samet Eralp, aracı ile olay yerine gelerek bir arkadaşı ile birlikte bir süre alkol alarak eğlendi. Bu sırada park içerisinde bulunan iki grup arasında beslemesi yasak olan pitbull isimli köpeği saldırtmaları sonucu kavga çıktı. Yaşanılanlar üzerine Samet Eralp, şüphelilerin olduğu gurubun yanına giderek "Burada bu tip işler yapamazsınız" şeklinde söylemlerde bulunmuştu.

KAFASINI TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜLER



Tartışmanın büyümesi üzerine Eralp, grupta bulunan Ufuk G. ve İbrahim Y., isimli kişileri yanında bulunan tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaralamıştı. Şüpheli gruptaki şahıslar da Eralp'ın elindeki silahı alarak genç adamı darp etmeye başlamışlar, Samet Eralp'in yaraladığı İbrahim Y., ise hastaneye kaldırılırken Samet Eralp kafasına aldığı darbeler sonrası olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri ise olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda tanık ifadeleri ve güvenlik kameraları taranarak, Resul U., İbrahim Y., Azat Ü., Süleyman S. ve Serhat T. isimli şahısların olaya dahil oldukları tespit edildi. Şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Küçükçekmece ilçesinde ikametlerinde yakalanan şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 7 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

7 SALDIRGAN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ



Savcılık 7 şüphelinin genç adamı kasten öldürdüğü ileri sürerek iddianame düzenledi. İddianamede 7 saldırganın Samet Eralp'i haksız bir saldırı sonrası kasten yaralayarak ölmesine sebep oldukları, yine Samet Eralp'in meydana gelen kavga olayında var olan tehdidi ortadan kaldırmak için müdahale etmesine rağmen şahısların saldırı ile orantılı biçimde cevap vermeyerek öldürme olayını gerçekleştirdikleri kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR



Savcılık iddianamede olay anında Samet Eralp'in taraflara doğrulttuğu silah nedeniyle karşı taraf hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği, çünkü taraflar arasında meydana gelen olayda hayatını kaybeden Eralp'in haksız davranışlarıyla olayın etki-tepki biçiminde geliştiğini anlattı. Aynı zamanda İbrahim Y.'nin üzerinde bulunan silahın ruhsatsız olduğu belirlenirken 7 şüphelinin 'Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

MAHKEMEDE KAVGA ÇIKTI



Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanıklar hâkim karşısına çıktı. Olay gününe ait görgü tanıklarını dinleyen mahkeme heyeti ara verdiği sırada iddiaya göre tanıklardan Ferdi K., tutuksuz yargılanan Ufuk G.'ye yumruk atarak, 'Böyle mahkemenin a.. k…um, hepiniz öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulundu. Taraflar arasındaki kavga avukatlar tarafından engellenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.