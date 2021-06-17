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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:30

Piyano şampiyonuna ödül

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Piyano şampiyonuna ödül

Minik elleriyle notalara hayat veren dünya birincisi oldu.

kendi yaş kategorisinde (10) dünya birincisi olan Özel Çamlıca Koleji öğrencisi , öğretmeni ve Kolej Kurucusu Mehmet Ercan ile birlikte müdürlüğümüze gelerek İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'i makamında ziyaret ettiler.

'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' parçasını piyanoyla çalan ve yarışmaya bu video ile katılan Muhammed Rodin Kılıç ile müzik üzerine keyifli bir sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, kendi yaş gurubundaki çocuklara göre müzikte elde ettiği başarı ile takdiri hak eden Muhammed Rodin'i kutlayarak, eğitim ve müzik hayatında başarılarının devamını diledi. Ziyaret İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer tarafından günün anısına verilen hediye ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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Piyano şampiyonuna ödül
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