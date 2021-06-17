Piyano şampiyonuna ödül

Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi kendi yaş kategorisinde (10) dünya birincisi olan Özel Çamlıca Koleji öğrencisi Muhammed Rodin Kılıç, öğretmeni ve Kolej Kurucusu Mehmet Ercan ile birlikte müdürlüğümüze gelerek İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'i makamında ziyaret ettiler.

Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' parçasını piyanoyla çalan ve yarışmaya bu video ile katılan Muhammed Rodin Kılıç ile müzik üzerine keyifli bir sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, kendi yaş gurubundaki çocuklara göre müzikte elde ettiği başarı ile takdiri hak eden Muhammed Rodin'i kutlayarak, eğitim ve müzik hayatında başarılarının devamını diledi. Ziyaret İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer tarafından günün anısına verilen hediye ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.