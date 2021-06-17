Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı (covid) yapılıyor mu? MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı

Geçtiğimiz günlerde SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara covid aşısı için hak tanımlanmıştı. Dünkü toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 yaş üzerine de aşı hakkının tanımlandığını, böylece çalışmayan 35 yaş üstü vatandaşların da aşıdan faydalanacağını duyurdu. Sırası gelip randevu bulamayan ya da randevu gününü beklemek istemeyen vatandaşlar randevusuz aşı olabilmek için hastanelere akın ederken bazı vatandaşlar ise randevu almadan aşı olunur mu diye araştırıyor. Bu soruların yanıtı ve MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı!
RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca sosyal medya hesabından, aşı için randevusuz gelen hastaların geri gönderilmediğini, imkanlar dahilinde aşılarının yapıldığını beyan etmişti. Bunun üzerine sırası gelen vatandaşlar randevu almaksızın hastanelere akın etti. Aşılara talebin artması sebebiyle MHRS ve e-Nabız sistemlerinde sorun oluşmasından dolayı aşı hakkı olan herkese randevu gözetmeksizin aşı yapıldı.
RANDEVU ALMADAN AŞI OLUNUR MU?
MHRS ve e-Nabız sistemleri düzeldi fakat vatandaşlar hastanelere randevusuz gitmeye devam ediyor. Hastaneler, aşı talebiyle gelen vatandaşları geri çevirmiyor. Ancak aşı birimleri önünde oluşan yoğunluğa karşı maske ve mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Sağlık çalışanları, hastanelerde oluşan bu yoğunluğu önlemek adına randevu alınmasını tavsiye ediyor.
MHRS KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra, "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklanır. Buradan Biontech ve Sinovac seçeneklerinden istenen aşıya tıklanır. Daha sonra "Aile Hekimi" ya da "Hastane" alternatiflerinden biri tercih edilir. Daha sonra çıkan ekranda, "Genel Arama" kısmında il, ilçe ve hastane tercihi yapılabilir. "Konuma Göre Arama" kısmında ise en yakınınızdaki hastaneler gözükür. Aşı randevuları özel hastanelerden de alınabilmektedir ve bu hizmetten hiçbir kurum ücret talep etmemektedir.