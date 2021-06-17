Rekor: 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi

Mersin
İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Ekipleri, Ekvador
'dan gelen Mersin Limanı
'ndaki bir gemide, muz yüklü konteyner içinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Liberya bandıralı geminin tahliyesinin ardından, şüpheli konteynere x-ray taraması yapıldı. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilirken, dedektör köpekler de konteynere tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, bir kilogramlık paketler halinde 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi.
BAHÇEDE SERGİLENDİ
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası bahçesinde sergilenen kokain ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan, operasyonun, Türkiye'de şu ana kadar yapılan en büyük kokain yakalaması olduğunu söyleyerek, "2019'da da yine burada 615 kilogram kokain yakaladık. Bu rekoru da kırmış olduk. Soruşturma ve gözaltılarla ilgili çalışmalar sürüyor" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise sosyal medya hesabından "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" ifadelerini kullandı. Bekir COŞKUN /
SABAH