Sahte dolar cinayeti! Borcunu sahte dolarla verdi: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Maltepe'de iki arkadaş arasındaki 150 dolarlık alacak verecek meselesinde kan döküldü. Olayda Mahmut Savaş (23) öldü yanında bulunan Türkmen kadın Mavludakhon I. (31) ise kolundan yaralandı. Savaş'a sahte 150 dolar verdiği iddia edilen ve bu sebepten aralarında tartışma çıkan Buğra B. (21) Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olaydan kısa süre sonra kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde olayı itiraf ettiği ve "ben vurdum ateş ettim " dediği öne sürüldü.



Maltepe Başıbüyük Mahallesi Göze Sokak'ta dün gece sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Buğra B.'nin arkadaşı Mahmut Savaş'a 150 dolar borcu vardı. Savaş borcunu alıp yola çıktığı sırada paranın sahte olduğunu anladı ve Buğra B'yi arayıp yanına gitti. İkili Göze sokakta buluştu. Aralarında sahte dolar tartışması çıktı. Çıkan tartışma bir anda alevlenince Buğra B. arkadaşına kurşun yağdırdı.





İddiaya göre çıkan kurşunlardan biri önce Savaş'ın yanında gelen Türkmenistan uyruklu Mavludakhon I'nın koluna geldi oradan sıyıran kurşun Savaş'ın göğsüne saplandı. Mahmut Savaş olay yerinde hayatını kaybetti.



SİLAHIYLA BİRLİKTE KISA SÜREDE YAKALANDI



İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Kaçan şüpheli Buğra B. olaydan kısa bir süre sonra Başıbüyük mahallesinde arkadaşının evinde saklandığı sırada silahı ile birlikte gözaltına alındı.





CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli Buğra B.'nin "ben vurdum" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde şüphelinin ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.