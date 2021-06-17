Şanlıurfa'da zehir tacirlerine geçit yok! 20 kişi gözaltına alındı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda evlere kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi.