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Giriş Tarihi: 17.6.2021 23:03

'da zehir tacirlerine geçit yok! 20 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine geçit yok! 20 kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 zanlı “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklan

Emniyet güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermiyor. 'nın ilçesinde düzenlenen operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda evlere kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi.

Operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 zanlı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklanırken 13 zanlı hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da zehir tacirlerine geçit yok! 20 kişi gözaltına alındı
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