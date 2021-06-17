HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, 27 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuna netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 22.00-05.00, hafta sonu Cumartesi günleri saat 22.00'den başlayıp Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme başladı. Akşam saat 22:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olarak açıklandı.