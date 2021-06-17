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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:10

“Siber Korsan” ’da yakalandı! Tam 147 suç kaydı var!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Siber Korsan” İstanbul’da yakalandı! Tam 147 suç kaydı var!

İnternet üzerinden tuzak linklerle hesaplarını ele geçirdiği çok sayıda kişiyi dolandıran Hacker F.A., ’da gözaltına alındı. Çocuk Şube Polisleri’nce Kağıthane’de yakalanan şüphelinin 143’ü “Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Nitelikli Dolandıcılık” olmak üzere 147 suç kaydının olduğu ve hakkında kesinleşmiş yedi ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

İnternet üzerinden tuzak linkler göndererek sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği çok sayıda kişiyi dolandıran ve haksız kazanç elde eden şüpheli F.A., Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri'nce Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.A.'nın "Tehdit" suçundan, "Cinsel Taciz" suçundan, "Hakaret" suçundan ve "Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Nitelikli Dolandıcılık" suçundan 143 olmak üzere toplamda 147 suç kaydının olduğu ve hakkında yedi ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile beş bin 840 lira para cezasının bulunduğu belirtildi. Şüpheli F.A. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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“Siber Korsan” İstanbul’da yakalandı! Tam 147 suç kaydı var!
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