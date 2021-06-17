“Siber Korsan” İstanbul’da yakalandı! Tam 147 suç kaydı var!

İnternet üzerinden tuzak linkler göndererek sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği çok sayıda kişiyi dolandıran ve haksız kazanç elde eden şüpheli F.A., İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri'nce Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.A.'nın "Tehdit" suçundan, "Cinsel Taciz" suçundan, "Hakaret" suçundan ve "Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Nitelikli Dolandıcılık" suçundan 143 olmak üzere toplamda 147 suç kaydının olduğu ve hakkında yedi ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile beş bin 840 lira para cezasının bulunduğu belirtildi. Şüpheli F.A. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.