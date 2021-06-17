Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sinovac 2. doz aşı ne zaman yapılacak? Çin aşısı Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?
Giriş Tarihi: 17.6.2021 08:44 Son Güncelleme: 17.6.2021 08:44

Sinovac 2. doz aşı ne zaman yapılacak? Çin aşısı aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?

Sinovac 2. doz aşı ne zaman yapılacak? Çin aşısı Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?

Ülkemizde koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken Biontech aşısı ile birlikte Sinovac da uygulanıyor. İlk doz aşısını olanlar ise “ aşı ne zaman yapılacak? Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan; bilindiği üzere Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı. Bu kapsamda; yapılmalı? Sinovac 2.doz randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı? Detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İsteğe ve tercihe bağlı olarak Biontech ya da uygulanıyor. İlk doz aşısını olanlar ise " aşı ne zaman yapılacak? Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapılan son açıklamalar doğrultusunda ise MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı. Bu kapsamda; yapılacak? Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?

AÇIKLAMA GELDİ!

MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.

Vatandaşlar, bir süredir ilk doz için Sinovac aşısı randevusu alamadığını belirtiyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada bugüne dek 35 milyon doz aşı uygulandığını duyurmuştu. Aşılama programına son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar dahil edilmişti.

SİNOVAC 2.DOZ NE ZAMAN YAPILMALI?

•Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.

•İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.

•Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.

3.5 MİLYON DOZ SİNOVAC AŞISI GELİYOR!

Gündemdeki pek çok konuyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Bu ayın sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3'üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sinovac 2. doz aşı ne zaman yapılacak? Çin aşısı Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA