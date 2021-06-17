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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Sır ölümün perdesini telefon konuşmaları aralayacak

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sır ölümün perdesini telefon konuşmaları aralayacak
'da, Yönetim Kurulu Üyesi 'ın gaspçılar tarafından öldürülmesi, kısa süre sonra ise eski eşi 'ın rezidans dairesinden düşerek ölmesinin yankıları sürüyor. Aydın'ın ölümünden önce ablasını arayıp, "Sibel gitti, ben de onun yanına gidiyorum" dediği ileri sürüldü. Özel ekip, zanlıların peşine düştü. Yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntüleri inceleniyor. Polis, holding çalışanlarının da ifadesine başvurdu. Holdinge ait giriş çıkış defterleri ve olayın yaşandığı bölgedeki telefon trafiği de titizlikle inceleniyor.
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Sır ölümün perdesini telefon konuşmaları aralayacak
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