Sır ölümün perdesini telefon konuşmaları aralayacak

İstanbul
'da, SAS Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan
'ın gaspçılar tarafından öldürülmesi, kısa süre sonra ise eski eşi Süleyman Aydın
'ın rezidans dairesinden düşerek ölmesinin yankıları sürüyor. Aydın'ın ölümünden önce ablasını arayıp, "Sibel gitti, ben de onun yanına gidiyorum" dediği ileri sürüldü. Özel ekip, zanlıların peşine düştü. Yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntüleri inceleniyor. Polis, holding çalışanlarının da ifadesine başvurdu. Holdinge ait giriş çıkış defterleri ve olayın yaşandığı bölgedeki telefon trafiği de titizlikle inceleniyor.