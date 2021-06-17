Şişli’de motosiklet sürücüsü akaryakıt tankerine çarptı, 1 yaralı

Kaza, 00.00 sıralarında Şişli
19 Mayıs Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Sezai Kor idaresindeki 34 YSJ 14 plakalı motosiklet, Sıracevizler Caddesi'nden Piyalepaşa Bulvarı'na dönmek için bir akaryakıt istasyonuna girmek istedi.
AKARYAKIT TANKERİNİN ALTINA GİRDİ
Akaryakıt istasyonuna hızlı giriş yapan Sezai Kor, önce kaldırıma ardından ise park halindeki 34 SF 0167 plakalı bir akaryakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü savrularak tankerin altına girdi. Kazada sürücü Sezai Kor, yaralandı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.