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Giriş Tarihi: 17.6.2021 16:48 Son Güncelleme: 17.6.2021 16:59

Sokakta duran köpeği tüfekle vurdu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sokakta duran köpeği tüfekle vurdu

'ta sokak üzerinde durmakta olan bir sokak köpeği gece saatlerinde silahlı saldırgan tarafından vurularak ağır yaralandı. Polisi, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırken, yaşam mücadelesi veren köpek ise tedavi altına alındı. Silahlı magandanın köpeği vurduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nun gündemde olduğu son günlerde hayvana yönelik kötü muamele haberleri de gelmeye devam ediyor. Konunun son örneklerinden biri de 'a bağlı Fatih Mahallesi 991'inci Sokak'ta geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre bir silahlı saldırgan, gece saatlerinde yakınlarıyla yürüdüğü sırada sokak üzerinde bulunan bir sokak köpeğine ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla vurulan köpek yaşadığı acıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Yaralı köpek birkaç metre uzaklaştıktan sonra kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ve yakınları ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek gözlerden kayboldu. Bu esnada silah seslerini duyan mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise yaralı köpeği tedavilerinin yapılması için veterinere götürdü.

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Sokakta duran köpeği tüfekle vurdu
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