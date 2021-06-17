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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:28 Son Güncelleme: 17.6.2021 12:29

: Fal ve büyü ile 625 bin lira dolandırdılar! İşte kendilerini böyle savundular!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Fal ve büyü ile 625 bin lira dolandırdılar! İşte kendilerini böyle savundular!

haberi: ’da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan I.A.’yı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen üç tutuksuz kadın sanığın yargılandığı davanın 2. celsesi görüldü. Duruşma sonu mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

haberleri...Müşteki I.A.'yı fal bakma vaadiyle 625 bin lira dolandırdıkları iddia edilen sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SANIKLAR DURUŞMA SALONUNDAYDI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. celsesi görülen dava duruşmasına tutuksuz sanıklar Irmak Avşar, Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükkerrem Ergüneş katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'INSTAGRAM FENOMENİYİM' DEDİ

Duruşmada sanık Irmak Avşar, işsiz olduğunu ve ailesinin yardımıyla geçindiğini söylerken 'Ben fenomeniyim. Diğer sanık Sevgin Hanım'ı uzun yıllardır tanırım, kahve falı bakar. Ayrıca yaşam koçluğu yapmaktadır.

Diğer sanık Sevgin Hanımı fal bakarken fotoğrafını kendi Instagram sayfamda paylaştım. Altına da yorum yaptım. Ben müştekiyi tanımam, müşteki ile de hiç görüşmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum.' şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİYLE UZAKTAN AKRABAYMIŞ

Savunmasının devamında sanık Avşar, müşteki tarafından kendi hesabına para yatırılmadığını, müştekinin ailesinin kendi ailesini arayarak diğer sanığın kendini dolandırdığını söylediğini ve kendisinin de bu olay üzerine müştekinin anne ve babası ile görüştüğünü belirtti.

Sanık Avşar, 'Ben müştekinin anne babasına öyle biri olmadığını söyledim. Müştekiyle de çok uzaktan akraba olduğumuzu bu vesileyle öğrendim.' ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATINDAN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Müşteki I.A.'nın avukatı sanık savunmalarına karşı beyanında 'Ayrıca geçen duruşmadan sonra dava ile ilgili basında çokça haber yayınlandı.

Müvekkilimin mağduriyeti kendisini üzmektedir. Bu nedenle yayın yasağı istiyoruz. Ayrıca bu olay nedeniyle başka mağdurlar da vardır. Tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz.' dedi.

'HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERDEN DOLAYI MAĞDURUM'

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ise duruşmada hakkında açılan davanın basında haber yapılması dolayısıyla mağdur olduğunu söylerken sanık avukatı 'Müvekkilim yasaya aykırı şekilde bir menfaati olmadığından mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır. Ayrıca kendisine yapılan ödemeler de banko yolu ile yapılmıştır.' şeklinde konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu ara kararını açıklayan mahkeme, tanık dinlenme talebini reddederek, olaya ilişkin yapılan haberlerle ilgili yayın yasağı talebini de reddetti. Mahkeme, aynı zamanda dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verirken davayı erteledi.

SON DAKİKA: Fal ve büyü dolandırıcılığı! 625 bin lirayı böyle kaptırdı!

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Son dakika: Fal ve büyü ile 625 bin lira dolandırdılar! İşte kendilerini böyle savundular!
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