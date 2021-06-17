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Haberler Yaşam Haberleri Son depremler listesi: 17 Haziran Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli- AFAD son depremler
Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:50

listesi: 17 Haziran Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli- son depremler

Son depremler listesi: 17 Haziran Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli- AFAD son depremler

Kandilli ve tarafından yayınlanan listesi milyonların gündeminde bulunuyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılar sebebiyle depremin şiddeti, yeri, saati gibi bilgiler merak ediliyor. Özellikle son yaşanan şiddetli Ege Denizi ve Akdeniz depremleri sonrasında AFAD- son depremler listesi detayları merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden bilgi araştırması yapılıyor. Peki Kandilli- AFAD verileri ile son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte

ile ilgili yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Yaşanan son sarsıntıların ardından meydana gelen en son depremlerle ilgili detaylar öğrenilmek isteniyor. Tam bu noktada Kandilli- listesine bakılıyor. 17 Haziran - verileri ve diğer tüm son dakika deprem gelişmeleri haberimizde!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son depremler listesi: 17 Haziran Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli- AFAD son depremler
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