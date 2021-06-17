Son sürat otobüs durağına daldı: 1’i çocuk 5 yaralı

Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yalçın ç'nin kullandığı 16 AJY 248 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle aniden kontrolden çıktı. Otobüs durağında bekleyen vatandaşların içine dalan otomobil, 5 kişiyi ezdikten sonra kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durakta bekleyen yolculardan 13 yaşındaki Mune Mansur, 35 yaşındaki Muha Tavvus ve Mustafa Oğur isimli vatandaşlar Çekirge Devlet hastanesine kaldırılırken diğer 2 yaralı ise çevredeki farklı hastanelere sevk edildi. Sürücü Yalçın Ç ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.