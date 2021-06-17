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Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:56

Son sürat otobüs durağına daldı: 1’i çocuk 5 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son sürat otobüs durağına daldı: 1’i çocuk 5 yaralı

’da Yalçın Ç, otomobiliyle aşırı hız yapınca faciaya neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 1’i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yalçın ç'nin kullandığı 16 AJY 248 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle aniden kontrolden çıktı. Otobüs durağında bekleyen vatandaşların içine dalan otomobil, 5 kişiyi ezdikten sonra kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durakta bekleyen yolculardan 13 yaşındaki Mune Mansur, 35 yaşındaki Muha Tavvus ve Mustafa Oğur isimli vatandaşlar Çekirge Devlet hastanesine kaldırılırken diğer 2 yaralı ise çevredeki farklı hastanelere sevk edildi. Sürücü Yalçın Ç ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Son sürat otobüs durağına daldı: 1’i çocuk 5 yaralı
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