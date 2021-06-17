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Giriş Tarihi: 17.6.2021 08:36

Tecavüz mağduru kız korumaya alındı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tecavüz mağduru kız korumaya alındı

'nın Kepez ilçesi'nde bir taşın üzerine "Yaşım 12, tecavüz edildim, hala tecavüz ediliyorum" yazan 12 yaşındaki A.K.'ye komşusu Hüseyin E.'nin 5 yaşından bu yana tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanarak cezaevine konan Hüseyin E. linç ve intihara karşı özel hücreye alındı.

Kepez İlçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşta "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazısını görenler polise ihbarda bulundu. Polis A.K. adlı kız çocuğuna ulaştı. Kızın ifadesinin ardından komşuları olan 59 yaşındaki Hüseyin E. 'da yakalanarak getirildiği 'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur A.K. ise korumaya alındı.

Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'ye komşuları Hüseyin E. 'nin 5 yaşından bu yana cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Yaşı küçük kıza ilk cinsel saldırıyı boğazına bıçak dayayarak gerçekleştirdiği kaydedildi. A.K.'nin ifadesinde "Beni ve ailemi öldürür. Ondan çok korkuyorum. Sürekli gece kabuslar görüyorum" dediği öğrenildi.

ÖZEL HÜCREYE KONULDU

Hüseyin E. cezaevinde linç ve intihara karşı özel hücreye konuldu. Hüseyin E.'nin Adana'ya taşınmasına rağmen Antalya'ya özel aracı ile gelerek A.K.'ye tecavüzlerini sürdürdüğü de ortaya çıktı. Polis Hüseyin E.'nin başka çocuklara da tecavüzde bulunup bulunmadığını araştırıyor.

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Tecavüz mağduru kız korumaya alındı
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