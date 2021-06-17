Tokat'ta günlük doz aşı kapasitesi 26 bin

Yeni Tokat Havalimanı Şantiye çalışanlarının aşılamarının yapıldığı programla mobil aşılama seferberliği başladı. Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül'ün de hazır bulunduğu aşılama işleminin ardından Op. Dr. Sümbül, Tokat'ta aşılama seferberliği hakkında açıklama yaptı.

Yaklaşık 1,5 yıldır mücadele ettiğimiz Covid-19 salgınına karşı aşılama seferberliği günlerinin devam ettiğini söyleyen Dr. Sümbül, "Kollarımızı sıvadık. Aşılama, salgınla mücadelede en önemli basamaklardan biridir" dedi.

MOBİL EKİPLER OSB'LERDE AŞILAMA YAPACAK

Tokat'ta; Devlet Hastaneleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastane dahil olmak üzere tüm hastanelerde, tüm Aile hekimliği birimleri, İlçe Sağlık müdürlükleri, Entegre Hastaneler, Toplum sağlığı merkezleri olmak üzere 1,2,3. basamak sağlık kuruluşlarının tümünde aşı yapıldığını hatırlatan Dr. Sümbül, "Ayrıca 16 Haziran itibariyle üretimin devamlılığını sekteye uğratmamak için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle de aşı uygulamasına başladık" dedi.

İL NÜFUSU TEMMUZ AYINDA 1 VE 2. DOZ AŞILANMIŞ OLUR

15 Haziran'da Tokat'ta 8 bin 500 doz aşı uygulandığını bildiren Dr. Sümbül, "Şu anda günlük 26 bin doz aşı kapasitesine sahibiz. Bu yüksek kapasite ile vatandaşlarımız aynı gün randevu aynı gün aşı olma imkânına sahiptir. Bu kapasiteyle aşılama yaptığımızda Temmuz ayı sonuna kadar il nüfusumuzun hem 1. hem 2. doz aşılarını tamamlayıp il olarak rahatlayacağımızı öngörüyoruz. Bilindiği gibi aşılamanın hızlı ilerlemesi toplumsal bağışıklanmanın sağlanması için çok önemli. Vatandaşlarımızı hemen randevularını alıp aşı olmaya davet ediyoruz. Bu süreçte rehavete kapılmadan sorumsuzluğa meydan vermeden üzerimize düşeni hemen yapmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalı ve hep beraber kollarımızı sıvayıp aşılanmalıyız" diye konuştu.