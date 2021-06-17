Trabzon’da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı

Trabzon2un Aydınlık Evler İmamhatip Ortaokulu bünyesinde "Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı.

Açılışa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Tağan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Tüm Şehit Çocukları Genel Başkanı Meltem Kaya, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Trabzon Koordinatörü Aynur Özdemir, Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kızı Zeynep Bülbül, okul idaresi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tüm Türkiye'nin evladı olan Eren Bülbül adına açılan bu kütüphaneden hem öğrencilerin eğitimde yararlanacağını hem de Eren Bülbül'ün unutulmayacağını söyledi.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Tüm Şehit Çocukları Genel Başkanı Meltem Kaya, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği olarak Trabzon'da 2. kütüphanemizi şehit Eren Bülbül adına açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği olarak Türkiye genelindeki şehit çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirirken de aynı zamanda araştırarak öğrenmelerini sağlamak adına; şehitlerimizin aziz hatıralarını ve adını yaşatmak için ve şehitlerimizin kim olduğunu neler yaptığını ve isimlerinin daha çok zikretmelerini sağlamak için şehit kütüphaneleri açıyoruz. Eren'in hatırasına iyi bakın çocuklar, birbirinize de iyi bakın, her biriniz kendi küçük yüreği büyük Eren'siniz. Bugün de şehidimiz Eren bülbülün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla kurulan kütüphanemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Şüphesiz Eren'imizin cesur bakışı, asil duruşu, temiz kalbi tüm çocuklarımıza örnek olacak. Nefesiyle değil belki ama adıyla yaşayacak. Ayrıca şehidimizin ailesine bize bu fırsatı verdiği için şahsım ve Tüm Şehit Çocukları adına teşekkür ediyor şehidimin annesinin ellerinden öpüyorum. Ömrümüz boyunca dudaklarımız o anlamına yetişemediği cümleyle oynayacak; 'İyi ki varsın Eren" ifadelerini kullandı.

"BURADA BİNLELRCE EREN YETİŞECEK"

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ise, "Oğlum unutulmadığı için çok gururluyum. Adına yapılan bu kütüphanemizde binlerce Eren yetişecek. Oğlum şuan burada bizi görüyor. O da çok mutlu olmuştur. Kütüphaneyi yapanlardan, devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kaya'ya, Trabzon İl Koordinatörü Aynur Özdemir'e, katkılarından dolayı Ortahisar Belediye Başkanına plaket verdi.

Plaket töreninin ardından Aydınlık Evler İmam Hatip Ortaokulunda Vali İsmail Ustaoğlu tarafından Şehit Eren Bülbül'ün adını taşıyan açılış gerçekleştirildi.