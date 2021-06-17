Kilis'te, 9 ay önce şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen Salahattin İlban, Suriyeli doktor tarafından ücretsiz olarak yapılan protezle yeniden yürümeye başladı.

Kilis'te yaşayan 65 yaşındaki Salahattin İlban'ın sağ ayağı 9 ay önce şeker hastalığı nedeniyle Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla dizinden kesildi. Salahattin İlban'ın durumunu öğrenen ve Suriye'nin İdlib bölgesinde savaşta sakat kalanlara protez yapmasıyla tanınan Suriyeli doktor Gazel Hilal, yaşlı adamı evinde muayene ederek ayağına uygun bir protez yaptı.

Gecen Eylül ayında şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağının kesildiğini söyleyen İlban, "Maddi imkanım olmadığı için protez yaptıramadım. Sağ olsunlar Suriyeli doktor protez yaparak bugün taktı. Artık yürüyüp kendi işimi kendim görmek istiyorum. Daha önce sandalye ile tuvalete gidip geliyordum. İnşallah artık yürüyebileceğim" dedi.

Suriyeli doktor Gazel Hilal ise Azez'de 2014 yılından itibaren savaşta ayaklarını kaybeden vatandaşlarına protez taktığını ifade ederek, "Suriye'de hastanelerde bir çok protez taktık. Kilis'te Salahattin İlban'ın proteze ihtiyaç duyduğu bilgi gelmesi üzerine hemen gelerek ölçülerini alıp kısa sürede protezi yaptık. Bugünden itibaren yürümeye başlayacak. Allah'ın izniyle kardeşlik dostluk için Türkler için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin protez taktıklarını söyleyen Dr. Hilal, "Bu protez takılanlar içerisinde atlar bile var. Bizim için mazlum olması yeterlidir. 2 tane ata protez taktık. Bombalar nedeniyle ayakları kesilmiş atları yürüttük. Türkiye'de fakir bir kişinin proteze ihtiyaç duyulduğu duyar duymaz koşarak geldik. Biz Türkiye için ne yapsak azdır. Elimizden geleni yapıyoruz. Bizim Türkiye'ye borcumuz var, bizim en kötü sıkıntılı zamanlarımızda yanımızda yer aldılar. Biz ne yaparsak yapalım, Türkiye'ye olan borcumuzu ödeyemeyiz. Türkiye'den bir talep gelmesi halinde biz bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.