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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Vefat ve ağır hasta sayıları düşerken arttı

Vefat ve ağır hasta sayıları düşerken vakalar arttı
Türkiye'de dün 227 bin 163 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 548, ağır hasta sayısı 881 oldu. 4 bin 632 kişinin -19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 50.4, doluluk oranı yüzde 60.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti. ANKARA
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Vefat ve ağır hasta sayıları düşerken vakalar arttı
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