Ya yıkılacak ya yıkılacak! Avcılar’da çökmeye yüz tutan bina tehlike saçıyor

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde yer alan Dış Budak Apartmanı, yaklaşık 40 yıl öncesine dayanan ömrü ve uzun süredir gördüğü bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tutmuş halde. Apartmanın dış cephesi nispeten dayanıklı görünse de içi vahim durumda.

Yapıyı taşıyan kolonların birçoğu patlamış, taşıyıcı koşanlardaki demirler paslanmış ve neredeyse her yerde sıvalar dökülmüş durumda. Adeta ölüme davet çıkaran bu bina, kentsel dönüşüm projesine dahil edilerek boşaltılsa da giriş katında yer alan iş yerleri faaliyetlerini sürdürüyor. Mahalle sakinleri ise can güvenliklerini tehdit eden Dış Budak Apartmanı'nın bir anca yıkılmasını istiyor. Depreme dayanıklı olmayan binaların riskli yapı tespiti yapılarak boşaltılması gerekir iken, onlarca ailenin ikamet ettiği bina hakkında herhangi bir önlem alınmaması hem bina sakinleri hem de çevredeki vatandaşlar açısından tehlike teşkil ediyor.

İKİ AYDIR SES SEDA YOK



Binanın önünde yürümekten çekindiğini ifade eden Ahmet Demir "Buradan günde binlerce insan gelip geçiyor. Dışarıdan bakınca çok da kötü görünmüyor ama buz dağının görünmeyen kısmı binanın içi. İçeride sağlam kalmış tek kolon yok. Binanın ön yüzüne kentsel dönüşüm afişleri asılmış ama iki aydır ses seda yok. Allah korusun ufak bir deprem olsa can pazarı yaşanacak. Bu bina ya yıkılacak, ya yıkılacak. Ya kontrollü bir şekilde yıkılacak, ya da burada bulunan insanlara mezar olup yıkılacak. Yetkililerin bu hayati konu için bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

BİNA SAĞLAM



Dış Budak Apartmanı'nın giriş katında yer alan iş yeri esnafları ise vatandaşlarla aynı fikirde değil. Binanın sağlam olduğunu belirten esnaf "Bina aslında sağlam. Önce burası için sağlam raporu çıkardılar, daha sonra kentsel dönüşüme girsin diye hemen çürük raporu düzenlediler. Mal sahipleri bina kentsel dönüşüme girsin istiyor ama bizim halimiz de perişan. Biz kiracıyız, burada bu kadar ürün var. Nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.