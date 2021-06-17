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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:17

Yasa dışı bahis ile 34 milyonluk vurgun

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yasa dışı bahis ile 34 milyonluk vurgun

merkezli Aydın, Manisa ve İstanbul’da yasa dışı bahis organizasyonu ile 34 Milyon Liralık vurgun yapan 12 şüpheli, Siber Polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Siber Suçlar Bürosunun ortaklaşa yürüttüğü Yasa dışı bahis operasyonunda, tespit edilen şüphelilerin dijital ortamdaki hesap hareketleri takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonunda Bursa, Aydın, Manisa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

FARKLI HESAPLAR KULLANDILAR

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde, farklı kişilerin hesaplarını kullanıp oyun oynatarak toplamda 34 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca İkametlerde yapılan aramalarda ise 14 adet cep telefonu ve sim kartlar ile 8 adet diz üstü bilgisayar, 4 flaş bellek, 1 adet tablet, 127 adet kredi kartı ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Yasa dışı bahis ile 34 milyonluk vurgun
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