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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Yaz ayında hortum ve kar Antalyalı’yı şaşırttı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yaz ayında hortum ve kar Antalyalı’yı şaşırttı
'ta dün öğle saatlerinde denizde görülen hortum kıyıya ulaştığında muz seralarına zarar verdi. ilçesinde de dün sabah etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştuğu gözlendi. Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortumun geçişi sırasında havada uçuşan şezlonglar cep telefonlarıyla görüntülendi. Öte yandan Antalya'nın ilçesindeki Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkinde dün sabah saatlerinde kar yağdı.
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Yaz ayında hortum ve kar Antalyalı’yı şaşırttı
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