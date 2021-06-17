Yaz ayında hortum ve kar Antalyalı’yı şaşırttı

Antalya Manavgat
'ta dün öğle saatlerinde denizde görülen hortum kıyıya ulaştığında muz seralarına zarar verdi. Serik
ilçesinde de dün sabah etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştuğu gözlendi. Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortumun geçişi sırasında havada uçuşan şezlonglar cep telefonlarıyla görüntülendi. Öte yandan Antalya'nın Kaş
ilçesindeki Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkinde dün sabah saatlerinde kar yağdı.