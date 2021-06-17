Yenge cinayetinde 2 yeni gözaltı

Kocaeli Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesinde oturan H.B, imam nikâhlı olduğu öğrenilen Şengül Güler(43) hakkında polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler ve alınan ifadeler sonrası, kayıp olayından şüphelenen ve olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran büro dedektifleri, dosyayı derinleştirdi.

YEĞENİ BÖLGEDE GÖRÜLMÜŞ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerinin yapmış oldukları araştırmalar sonucu, eşi için kayıp İhbarında bulunan H.B'nin, kardeşi ile aynı bölgede ikamet edip evlerinin yan yana olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu H.B'nin evli olan ve başka bir bölgede oturan kardeşinin oğlu Ömer B'nin (32), Şengül Güler'in kayıp olduğu gün ve sonrasında bölgede sıkça görüldüğü tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Düzenlenen operasyon ile Gebze'de yakalanan Ömer B. gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, gözaltına alınan ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesine başvurulan Ömer B'nin, çapraz sorgulama sonucu suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ömer B'nin yengesi ile aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktığı ve sinirlenerek onu boğarak öldürdüğü, ardından da bir poşete sararak Yazlık Mezarlığı mevkiinin üst kısmına götürüp gömdüğünü söylediği öğrenildi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, itiraf sonrasında mezarlık mevkiinde yapılan incelemeler sonrasında, bir poşete sarılarak gömülen cesede ulaştı. Ceset otopsi için morga kaldırılırken gözaltına bulunan Ömer B'nin tamamlanan ifadesi sonrasında sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine kondu.

BABA VE AĞABEY DE GÖZALTINDA

Yengesinin altınlarını almak için olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Ömer B. ile ilgili dosyayı incelemeyi sürdüren Kocaeli Polisi, olayın devamında zanlının babası İ.B. (55) ve ağabeyi Ö.B. de (28) gözaltına aldı. Zanlıya olayı gerçekleştirdikten sonra delilleri yok etmesine ve cesedi olay yerinden otomobil ile alarak mezarlığa taşıması ve gömmesine yardım ettikleri iddia edilen şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.