Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı yerli aşı açıklaması ile birlikte konu ile alakalı araştırmalar başladı. "Yerli aşıya gönüllü olun" çağrısında bulunan Bakan Koca'nın bu ifadesinin ardından "Yerli aşı ne zaman çıkacak, ismi belli oldu mu? Yerli aşıda gönüllü olmak için nereye başvurulur, son durum nedir?" gibi çeşitli sorulara yanıt aranıyor. Ülkemizde aşı çalışmalarında büyük bir hız kazanılmışken yerli aşı için gönüllü olmak isteyenlerin de başvurabileceği bir alan bulunuyor. Bu kapsamda; yerli aşı ne zaman çıkacak, ismi belli oldu mu? Yerli aşıda gönüllü olmak için nereye başvurulur, son durum nedir?