Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı yerli aşı açıklaması ile birlikte konu ile alakalı araştırmalar başladı. "Yerli aşıya gönüllü olun" çağrısında bulunan Bakan Koca'nın bu ifadesinin ardından "Yerli aşı ne zaman çıkacak, ismi belli oldu mu? Yerli aşıda gönüllü olmak için nereye başvurulur, son durum nedir?" gibi çeşitli sorulara yanıt aranıyor. Ülkemizde aşı çalışmalarında büyük bir hız kazanılmışken yerli aşı için gönüllü olmak isteyenlerin de başvurabileceği bir alan bulunuyor. Bu kapsamda; yerli aşı ne zaman çıkacak, ismi belli oldu mu? Yerli aşıda gönüllü olmak için nereye başvurulur, son durum nedir?
YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde yerli aşıya yönelik Eylül - Ekim ayında kullanıma geçileceğini düşündüğünü açıklamıştı.
Sağlık Bakanı açıkladı;
"Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum."
YERLİ AŞIYA GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseli paylaştı.