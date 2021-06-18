DUS NEDİR?

Diş Hekimliği Uzmanlık sınavı olan DUS, adayları Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi ve Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi olmak üzere iki test üzerinden test ediyor. Böylece diş hekimleri Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi alarak istedikleri bir alanda uzmanlaşıyor. Diş hekimlerinin bu sınav sonucunda uzmanlık kazanacağı alanlar arasında Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Periodontoloji gibi alanlar yer alıyor.