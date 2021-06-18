26 bin lira dolandırdı, 43 bin lira para cezası aldı

Hakkında; birçok ilde, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanan ve aynı suçu Bolulu vatandaş D.N.ye karşılıkta işleyen azılı dolandırıcı Y.E.S. son kez Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıktı.

Sanık Y.E.S'nin kendisini cep telefonu üzerinden dolandırdığını belirten mağdur D.N. şunları söyledi; "Olay bundan iki yıl önce meydana geldi. Kendisini özel bir bankada çalıştığını belirten şahıs benden bazı bankacılık bilgilerimi istedi ve kredi kartımın limitimin yükseleceğini, çeşitli hediyeler alabileceğimi söyleyerek, kredi kartımın bilgilerini istedi. Benim aklıma hiç kötü bir fikir gelmedi. Ne var ki bu olaydan bir saat sonra kredi kartımdan 26 bin 204,90 kuruşluk bir satış yapıldığını öğrendim. Yaptığım araştırmada benim kredi kartımla, 10 bin 299 TL tutarında son model cep telefonu, 5 bin 199 TL tutarında başka bir cep telefonu, son olarak da 10 bin 699 TL tutarında son model telefon aldığını tespit ettim. Söz konusu işlemlerin 3D ile yapıldığını ve satın alınan ürünlerin kargo yolu ile teslim edildiğini öğrendim. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"BEN YAPMADIM"

Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanan Y.E.S. ise son savunmasında, kimliğinin kaybettiğini ve bu nedenle birçok hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldığını açıklayarak; "Kimliğim kaybolduktan 2 gün sonra Emirgan Polis Merkezi görevlileri tarafından arandım ve kimliğimin bulunduğunu söylediler. Merkeze gittiğimde hiçbir imza almadan bana kimliğimi teslim ettiler. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca 43 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 24 ay taksitle bu parayı ödemesine, ödemediği hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.