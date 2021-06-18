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Giriş Tarihi: 18.6.2021 14:26

3 gündür kayıp olan belediye işçisinden acı haber geldi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
3 gündür kayıp olan belediye işçisinden acı haber geldi

'ün Safranbolu ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Yağız Yıldırım'ın telefonunun son sinyal verdiği Bulak Kanyonu'nda cesedi bulundu.

'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Mehmet Yağız Yıldırım'ın cep telefonunun son sinyal verdiği Bulak Kanyonu'nda Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları neticesinden cesedine ulaşıldı.

Arama çalışmaları sırasında Yıldırım'a ait olan bir motosiklet kanyon kenarında bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekipleri kanyon civarında drone ve özel eğitimli köpeklerle arama çalışmaları yürütmüştü. Kanyon içinden geçen Bulak Deresine düşme ihtimali üzerine dalgıç ekipler dereye girerek arama gerçekleştirdi. Halk arasında "Komuşyutan" olarak adlandırılan derede uzun arama sonunda Mehmet Yağız Yıldırım'ın cesedi bulundu.

Göletten çıkarılan Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk incelemeden sonra otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, 3 gündür haber bekleyen yakınları acı haber üzerine sinir krizleri geçirdi. Mehmet Yağız Yıldırım'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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3 gündür kayıp olan belediye işçisinden acı haber geldi
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