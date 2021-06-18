5 bin 904 yeni vaka, 62 vefat

Türkiye
'de dün test yapılan 225 bin 64 kişiden 5 bin 904'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 oldu. Ağır hasta sayısı 860 olarak kayıtlara geçti. 4 bin 143 kişinin daha tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi. Toplam vaka
sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı da 49 bin 12 oldu.
DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran'da her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bilecik
, Karaman
, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek" dedi. Vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 55.20, Ankara'da 94.87, İzmir'de 32.04 olarak gerçekleşti. En çok vakası görülen iller ise Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat oldu.