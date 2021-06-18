6 aylık bebek 6 yaşındaki Mustafa’ya umut oldu

Samsun'da yatağında uyuduğu sırada nefessiz kalan ve tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren 6 aylık bebek. Bursa'ya yaşayan 6 yaşındaki Mustafa'yı hayata bağladı. Bebeğin gözü yaşlı ailesi, çocuklarını kaybetmenin üzüntüsü yanında bir çocuğun da hayatını kurtardı. Bağışlanan böbrekler, Uludağ Üniversitesinde Mustafa Pal'a nakledildi.

"BÖBREKLER ONUNLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK"

Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Bölümünün başarılı operasyonuyla 6 aylık bebekten alınan böbrekler Bursa'ya sağlıklı şekilde ulaştı. Şu anda Uludağ Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bölümünde yatan minik çocuğun takibini yapan Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez, "Mustafa Pal. Son 2 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Samsun'da 6 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesi tarafından bağışlanan organlar 6 yaşındaki Mustafa'ya başarılı şekilde nakledildi. Bağış yapan aileyi tebrik ediyorum. Bir kişinin organ bağışı 5 kişiyi hayata bağlıyor. Minik çocuğun böbrekleri sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Minik böbrekler onunla birlikte büyüyecek" dedi.

"BAĞIŞ YAPAN AİLEDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Anne Selma Pal ise, "Bağış yapan aileden Allah razı olsun. Çocuğum nakledilen böbrekler sayesinde diyalize girmekten kurtuldu ve sağlığına kavuştu. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Kadir Ömür Günseven de, "Samsun'da 6 aylık beyin ölümü gerçekleşen bir yavrumuzdan 2 böbrek birden geldi. Bu böbrekleri 6 yaşındaki bir yavrumuza taktık. Ameliyat çok başarılı geçti. 2 saatte nakil işlemini gerçekleştirdik. Çocuğumuz nakilin ilk gününde idrar çıkarttı" diye konuştu.