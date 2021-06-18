Adana'da sevgili tuzağı! 'Bu namus meselesi' diyerek...

G.Y. evde kimsenin olmadığını söylese de Uğurcan U., diğer odaya girdiğinde beni gördü. Uğurcan U., 'sen burada ne yapıyorsun bu namus meselesi' diyerek beni darp etmeye başladı. Bıçakla tehdit ederek arkadaşı Emre T.'nin evine götürdü. Burada sandalyeye bağladı. Beni darp etmeye devam eden Uğurcan U., 'Bu iş namus meselesi. Bize para vereceksin. Yoksa seni yaşatmayız' dedi. Başta paramın olmadığını söyledim ama sonra darp etmeye devam edilince eşimi arayıp, 'otomobil aldım, evde para edecek ne varsa göndereceğim taksiciye ver' dedim. Bunun üzerine eşim, evdeki 14 yarım ve 1 çeyrek altını taksiciyle birlikte Emre T.'nin evine gönderdi. Altınların yeterli olmayacağını söyleyen Uğurcan U., beni darp edip 500 bin TL'lik senet imzalattı. Senedi imzalayınca beni bıraktılar. 15 Haziran günü senedin icraya verildiğini öğrenince şikayetçi olmaya karar verdim. Ben G.Y. ile sevgiliyim G.Y. beni eve çağırıp tuzak kurdu. Bu 3 zanlıdan da şikayetçiyim" diye ifade verdi.