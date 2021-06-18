Adana'da yangın faciası: 1 ölü...

Evin odalarını kontrol eden itfaiye ekipleri, kısmen yanmış ceset buldu. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin 61 yaşındaki Ahmet Uzel'e ait olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı.

Yangın ilk müdahale eden vatandaşlardan Gökçan Durmuş, gazetecilere "Sabah bir ses geldi sese kalktık. Evin arka tarafındaki bir oda yanıyordu. İki arkadaş yukarı çıktık kapıyı kırdık. Ancak kapının arkasında eşyalar vardı. Tüm odaları kontrol ettik. Alevlerin olduğu odanın kapsını açmaya çalıştık ama kapı kilitliydi."dedi.