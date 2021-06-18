Afganlı Ronaldo'nun acı göçü! Kardeşime söz verdim, ben yıldız olacağım

Her şey, Afganistan'dan İran'a göç eden baba Aghacan ile anne Sara Mohammadi'nin 13 yaşındaki kızı Elham'a lösemi teşhisi konmasıyla başladı. Aile, İran'da lösemi tedavisinin yetersiz ve pahalı olmasından dolayı kızlarını kurtarabilmek için 3 çocuğuyla birlikte bir kez daha yollara düşerek Türkiye'ye göç etti. Ankara'ya yerleşen aile yaşam mücadelesi verirken bir taraftan da kızlarının tedavisi için umut aramaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Elham için zor günler başladı. İran'da bir spor kulübünün alt yapısında futbol hayatına başlayan ve 'Afganlı Ronaldo' olarak bilinen Şahruk, hem kız kardeşinin sağlığına kavuşabilmesi hem de ailesinin geçimini sağlayabilmek için futbol aşkından vazgeçti. 16 yaşında olmasına rağmen bütün zorlukları tek başına omuzlayan Şahruk, inşaat, oto tamircisi, lokanta gibi yerlerde çalışmaya başladı. Anne ve baba tedavi olan kızlarının yanında olmasından dolayı Şahruk, ev işleri ve küçük kardeşine bakma görevini de üstlendi.