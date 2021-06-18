Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alkollü ve eli bıçaklı kişiden kaçan genç, kalp krizinden öldü
Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:33

Alkollü ve eli bıçaklı kişiden kaçan genç, kalp krizinden öldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Alkollü ve eli bıçaklı kişiden kaçan genç, kalp krizinden öldü

’de 28 yaşındaki genç, alkollü ve elinde bıçak olan şahıstan kaçarken kalp krizi sonucu öldü.

'de gece yarısı alkollü ve elinde bıçakla üzerine yürüyen şahıstan kaçan 28 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonucu yığılıp kaldırıma düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane- arasında yolcu taşımacılığı yapan bir firmada şoför olarak çalışan 28 yaşındaki , dün gece mesaisi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte 15 Şubat caddesi üzerine gelerek aracını park etti. Bu sırada onlara yakın bir noktada bulunan ve alkollü olduğu belirlenen S.D isimli şahsın elinde bıçakla kendilerine bağırarak geldiğini fark eden Özel ve arkadaşları alkollü olduğu öğrenilen kişiden kaçmaya başladı. Korkuyla koşarak oradan uzaklaşan Özel, orada bulunan dükkanların önüne geldiğinde birden kaldırıma yığıldı.


Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri kalbi duran Özel'e müdahale ettikten sonra acil servisine götürdü. Hastanede yaklaşık 70 dakika müdahale edilen Özel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş şube ekipleri elindeki bıçağıyla gençleri kovalayan S.D isimli kişiyi elindeki suç aleti bıçağıyla birlikte yakalayarak göz altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


ilçesine bağlı Büyükçit köyünden olan, bir süredir özel bir firmada şoför olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Süleyman Özel'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Müdürlüğüne kaldırıldı. Torul Belediye Başkanı 'in de akrabası olan Özel'in cenazesi yarın Büyükçit köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alkollü ve eli bıçaklı kişiden kaçan genç, kalp krizinden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA