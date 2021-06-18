Alkollü ve eli bıçaklı kişiden kaçan genç, kalp krizinden öldü

Gümüşhane'de gece yarısı alkollü ve elinde bıçakla üzerine yürüyen şahıstan kaçan 28 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonucu yığılıp kaldırıma düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan bir firmada şoför olarak çalışan 28 yaşındaki Süleyman Özel, dün gece mesaisi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte İnönü Mahallesi 15 Şubat caddesi üzerine gelerek aracını park etti. Bu sırada onlara yakın bir noktada bulunan ve alkollü olduğu belirlenen S.D isimli şahsın elinde bıçakla kendilerine bağırarak geldiğini fark eden Özel ve arkadaşları alkollü olduğu öğrenilen kişiden kaçmaya başladı. Korkuyla koşarak oradan uzaklaşan Özel, orada bulunan dükkanların önüne geldiğinde birden kaldırıma yığıldı.



Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kalbi duran Özel'e müdahale ettikten sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Hastanede yaklaşık 70 dakika müdahale edilen Özel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş şube ekipleri elindeki bıçağıyla gençleri kovalayan S.D isimli kişiyi elindeki suç aleti bıçağıyla birlikte yakalayarak göz altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünden olan, bir süredir özel bir firmada şoför olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Süleyman Özel'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir'in de akrabası olan Özel'in cenazesi yarın Büyükçit köyünde toprağa verileceği öğrenildi.