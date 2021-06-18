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Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:38

’da kiraz teşvik yarışması yapıldı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Amasya’da kiraz teşvik yarışması yapıldı

’da düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı.

En başarılı kiraz üreticileri ödüllendirilirken 46 yarışmacı arasında birinciliği kazanan , 3 bin liralık para ödülü aldı. Valisi Mustafa Masatlı, kentin 35 bin ton kiraz yetiştiriciliğiyle 'de 7. sırada bulunduğunu söyledi.

Uygulanan projeler ve fidan desteğiyle üretimin her geçen yıl çoğalmasının sağlandığını belirten Masatlı, ürün kalitesinin 10-15 yıl öncesine göre önemli oranda artarak değişim gösterdiğini vurguladı. Masatlı, "Son 1 yılda 26 bin dekarı geçen kiraz üretim sahamıza, yaptığımız çalışmalar sonucu 390 dekarlık bir alan ilave ettik. Bu çalışmalardaki amacımız çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi ve hayat standartlarının artmasıdır" dedi.


organize ettiği yarışmaya katılan 46 üretici arasından yetiştirdikleri ürünleri kriterlere göre belirlenen ilk 3 üreticiye para ödülleri verildi. Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, ile Amasya Milletvekili ve Belediye Başkan Yardımcısı 'in de yer aldığı programın sonunda etkinliği izleyen vatandaşlara kiraz ikram edildi.

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Amasya’da kiraz teşvik yarışması yapıldı
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