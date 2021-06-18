Aracı böyle kullanmıştı! O “Trafik Magandası” gözaltına alındı!

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Trafik Magandası" önceki gün Beşiktaş İlçesi Büyükdere Caddesi üzerinde görüntülendi. Seyir halinde giderken ayağını sol camdan dışarıya çıkartarak araç kullandığı görüntülenen sürücünün aracının plakası ve açık kimliği belirlendi. B.T. isimli sürücü; İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye "Karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" gerekçesiyle 144 lira ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak" gerekçesiyle 144 lira olmak üzere toplamda 288 lira idari para cezası kesildi. Araç ise bağlandı.