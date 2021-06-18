Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aracı böyle kullanmıştı! O “Trafik Magandası” gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 18.6.2021 15:21

Aracı böyle kullanmıştı! O “Trafik Magandası” gözaltına alındı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Aracı böyle kullanmıştı! O “Trafik Magandası” gözaltına alındı!

’da ayağını sol camdan dışarıya çıkartarak araç kullanan ve sürücüler tarafından görüntülenen “Trafik Magandası” gözaltına alındı.

Emniyeti'ni harekete geçiren "Trafik Magandası" önceki gün Beşiktaş İlçesi Büyükdere Caddesi üzerinde görüntülendi. Seyir halinde giderken ayağını sol camdan dışarıya çıkartarak araç kullandığı görüntülenen sürücünün aracının plakası ve açık kimliği belirlendi. B.T. isimli sürücü; İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye "Karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" gerekçesiyle 144 lira ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak" gerekçesiyle 144 lira olmak üzere toplamda 288 lira idari para cezası kesildi. Araç ise bağlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aracı böyle kullanmıştı! O “Trafik Magandası” gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA