Aşı olana kebap ücretsiz

Aşıyla birlikte eski günlere döneceklerine inandıklarını söyleyen Uğur Aydın, "Aşı çalışmasına her kesim destek veriyor. Biz de Adanamızı temsil etmek için hem aşılamaya destek olsun diye kebaplarımızı ikram edeceğiz. Herkesin aşı olmasını, bir an önce eski günlerimize kavuşmamızı istiyorum" diye konuştu.

Kampanyayı sosyal medyada gördüğünü ve soluğu kebapçıda aldığını belirten Selahattin Gökdağ, "Aşı olanlara kebap ısmarlayacağız duyurusunu görünce biz de aşımızı olup kebap yemeye geldik. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Bu uygulama çok güzel. Adana olarak zaten kebaba düşkünlüğümüz var" şeklinde konuştu.