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Giriş Tarihi: 18.6.2021 14:59

Aşı olana kebap ücretsiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Aşı olana kebap ücretsiz

’da bir kebapçı aşılamaya teşvik için aşı olup gelen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Vatandaşlar duyurunun ardından aşılarını olup kebapçıya akın etti. Adanalı kebapçı Uğur Aydın, aşıya teşvik için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Korona virüs nedeniyle uzun süre paket servisle devam ettik. Şimdi açıldık ve aşılama yapılırken de bir katkımız, teşvikimiz olsun diyerekten aşı vurulup gelen ilk bin kişiye kebap ikram ediyoruz” dedi.

Aşıyla birlikte eski günlere döneceklerine inandıklarını söyleyen Uğur Aydın, "Aşı çalışmasına her kesim destek veriyor. Biz de Adanamızı temsil etmek için hem aşılamaya destek olsun diye kebaplarımızı ikram edeceğiz. Herkesin aşı olmasını, bir an önce eski günlerimize kavuşmamızı istiyorum" diye konuştu.

Kampanyayı sosyal medyada gördüğünü ve soluğu kebapçıda aldığını belirten Selahattin Gökdağ, "Aşı olanlara kebap ısmarlayacağız duyurusunu görünce biz de aşımızı olup kebap yemeye geldik. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Bu uygulama çok güzel. olarak zaten kebaba düşkünlüğümüz var" şeklinde konuştu.

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Aşı olana kebap ücretsiz
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