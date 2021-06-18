Aşı randevusu nasıl alınır ve başvuru iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri

Koronavirüs aşılama sürecinde her gün yüz binlerce vatandaş aşı oluyor. Belirli aralıklarla yeni yaş ve meslek gruplarına aşı randevu ekranı erişime açılıyor. Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil oluyor. Corona virüs aşı sırası gelen vatandaş Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleri vatandaşlar diledikleri gün ve saatte aşı randevusu oluşturuluyor. Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri hız kazanırken e devlet, e nabız ve MHRS üzerinden başvurular alınıyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? işte adım adım aşı randevusu alma ekranı
Salgın sürecinde aşı olmak büyük önem arz ederken aşı sırası gelenler aşı randevusu alma işlemleri sorgulamaları yapıyor. e-Nabız ve MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu oluşturulabileceği gibi ALO 182 telefon ile de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Aşı randevusu alma işlemleri ile ilgili detaylar şöyle;
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.