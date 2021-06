Aşı vuran elleriniz dert görmesin

Sağlık çalışanları, daha iyi günler için bu defa da tüm yorgunluklarını unutup aşı seferberliğine imza atıyor. 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanı dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Rekor düzeyde aşılama yapılırken sağlık çalışanları tarlada, fabrikada, çadırda durdurak bilmeden çalışıyor.: Bir ayda 15 bin aşı yaptım. Ve dün 527 kişiye aşı yaptım. Şimdi virüse karşı en güçlü silahımızı kullanıyoruz. Kovid'siz hayat düşüncesi bizi mutlu ve motive ediyor. Şu an için aşı yapma rekoru bende.Pandemide çok yorulduk. Ama her aşıyı yaparken maskeleri atacağımız günü umut edip, bu mutlulukla çalışıyoruz.Aşı yapmak için sağlıkçı arkadaşlarımız birbiriyle yarışıyor. Tam bir seferberlik bu. Her yaptığımız aşı bizi güzel günlere biraz daha yaklaştırıyor.Şimdi aşı seferberliği ile Kovid-19'a karşı en güçlü silahımızı kullanıyoruz.Her gün bir gün öncesinden daha çok aşı yapıyoruz. Ne kadar çok aşı yaparsak o kadar mutlu oluyoruz. Artık tünelin sonundaki ışıktayız.Günlük kapasitemiz 36 bini buldu. Ve bu inanın yorgunluk vermiyor. Aşı yapan arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. Çünkü sonunda mutluluk var.