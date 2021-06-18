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Giriş Tarihi: 18.6.2021 15:15 Son Güncelleme: 18.6.2021 15:17

mesajları ve sözleri: 2021 en anlamlı ve özel resimli Babalar Günü mesajı ve güzel sözler...

Babalar Günü mesajları ve sözleri: 2021 en anlamlı ve özel resimli Babalar Günü mesajı ve güzel sözler...

2021 için çok kısa bir süre kaldı. Her sene Haziran ayında kutlanan Babalar Gününde, alınabilecek hediyeler ve Babalar Günü mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2021 yılında da babalar günü bu hafta sonu kutlanacak. Bu nedenle de Resmi babalar günü mesajları araştırılmaya başlandı. Haberimizde, 2021 babalar günü mesajları ve sözleri yer almaktadır. Beğendiğiniz görsel ile Babalar Günü mesajı ve sözlerini, istediğini platform üzerinden paylaşabilirsiniz.

İlk olarak 1900'lü yıllarda 'da ortaya çıkan , günümüzde de kutlanmaya devam ediyor. Anneler gününden ilham alan bir Amerikalının haziran ayında doğan babası için düzenlediği bir gün olan Babalar günü her yıl haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. 2021'de de Babalar Günü bu hafta sonuna denk geliyor. Bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar en güzel ve anlamlı, resimli babalar günü mesajları ve sözlerini babalarına göndermek istiyor.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

En anlamlı ve duygusal Babalar Günü mesajları ve tüm detaylar şöyle;

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

  • Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
  • Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
  • Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
  • Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
  • Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

  • Sen güçlü bir çınar gibisin. Sırtımı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
  • Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

EN ÖZEL VE YENİ BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

  • Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.
  • Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.
  • Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.

  • Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

  • Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.
  • Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
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Babalar Günü mesajları ve sözleri: 2021 en anlamlı ve özel resimli Babalar Günü mesajı ve güzel sözler...
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