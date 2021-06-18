Balıkçı teknesine gemi çarptı: 2 ölü

İstanbul Boğazı
'nda bir geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kurtarıldı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında meydana geldi. As Rosaila isimli 180 metre boyundaki Portekiz bandıralı kargo gemisi, içinde Burhan Ataman
, ağabeyi Ali Ataman
ile akrabaları Salih Bayraktar
'ın bulunduğu 7 metrelik balıkçı teknesine çarptı. Tekne kısa sürede batarken ihbar üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörlerleri ve KEGM-8 ve Tahlisiye-1 botu olay yerine sevk edildi. Ekiplerin boğulmak üzereyken sudan çıkardığı balıkçılar Salih Bayraktar ve Ali Ataman hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden Burhan Ataman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişiden Salih Bayraktar da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.