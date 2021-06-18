Bozova’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozova ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bozova ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyona gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarılmış olduğu adli mercilerce "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.