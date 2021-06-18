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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:18

Bozova’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bozova’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

’nın Bozova ilçesinde, emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınana 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozova ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bozova ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyona gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarılmış olduğu adli mercilerce "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Bozova’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı
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