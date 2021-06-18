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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:38

’da zincirleme facia: 1 ölü 5 yaralı

REMZİ YILMAZ
Bursa’da zincirleme facia: 1 ölü 5 yaralı

’da bir iş makinesi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

İznik ilçesi Adapazarı Yolu Çiçekli mevkiinde hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü, iş makinasına çarptı. Arkasından gelen ve hızını kontrol edemeyen 40 yaşındaki Fikret Kaya idaresindeki otomobil ise ticari araca çarpmaktan kaçamadı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi kaza bölgesine sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekipleri araçlarda sıkışan Fikret Kaya, Hatice Bilgi, Canan Güner, Cevat Güner ve Ender Boztekin'i çıkarmak için büyük çaba harcadı. Hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Kazazedeler daha sonra bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan 2 çocuk babası Fikret Kaya ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Bursa’da zincirleme facia: 1 ölü 5 yaralı
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