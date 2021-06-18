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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Cani anne

Cani anne

’da ’dan boşanma aşamasında olan Ümmühan Dumanlıoğlu, kızı Ayşegül’ü 2’nci kattaki evin penceresinden atarak öldürdü

'da yaşayan Ümmühan Dumanlıoğlu (31), geçimsizlik yaşadığı, fabrika işçisi eşi 'nu 1,5 yıl önce terk edip, kızı Ayşegül'ü de yanına alarak, annesinin Nusratiye Mahallesi Şerif Arpalık Sokak'taki evine taşındı. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran'da, kızı Ayşegül'ü 2'nci kattaki dairelerinin penceresinden attı. Ayşegül, ağır yaralanırken, Dumanlıoğlu da sokakta yerde yatan kızının yanına gitti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayşegül, 'ne, buradan da 'deki 'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ayşegül, doktorların tüm çabalarına rağmen 12 Haziran'da hayatını kaybetti. Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. DHA
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Cani anne
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