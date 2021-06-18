Çorum'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor! Tamı tamına...

Ziraat mühendisi olduğunu dile getiren Bek, "Çiftliğimizde kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle ve özel formüllerle belediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 kilo. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık. Özel bir yapısı ve ciddi gelişmesi var. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun" ifadelerini kullandı.