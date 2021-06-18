Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Haziran Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri – vakitleri

Yurdun dört bir yanında Cuma namazı ve Cuma Hutbesi için hazırlanan Müslümanlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak diye araştırıyor. Cuma namazının saati il il araştırılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma namazı vakitleri tablosu inceleniyor. İşte 18 Haziran Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri – vakitleri!

18 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgilere göre, 18 Haziran Cuma namazı, en çok da ülkemizin en kalabalık şehirlerinde merak ediliyor. Her Cuma günü camilerin dolup taştığı İstanbul'da saat 13:10, Ankara'da 12:55, Trabzon'da saat 12:27'de Cuma namazı kılınacak.