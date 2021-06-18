Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Haziran Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri – vakitleri

Yurdun dört bir yanında Cuma namazı ve Cuma Hutbesi için hazırlanan Müslümanlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak diye araştırıyor. Cuma namazının saati il il araştırılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma namazı vakitleri tablosu inceleniyor. İşte 18 Haziran Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri – vakitleri!
18 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgilere göre, 18 Haziran Cuma namazı, en çok da ülkemizin en kalabalık şehirlerinde merak ediliyor. Her Cuma günü camilerin dolup taştığı İstanbul'da saat 13:10, Ankara'da 12:55, Trabzon'da saat 12:27'de Cuma namazı kılınacak.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
18 Haziran Cuma İstanbul'da Cuma namazı 13:10'da eda edilecek.
ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
18 Haziran Cuma Ankara'da Cuma namazı 12:55'te kılınacak.
ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
18 Haziran Cuma Adana'da Cuma namazı 12:45'te kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
18 Haziran Cuma İzmir'de Cuma namazı 13:18'de kılınacak.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Fakat farzdan önce dört rekât, farzın sonunda dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünnet eklenerek 10 rekât kılınır.
18 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU
Bugünkü Cuma Hutbesi'nin konusu Diyanet tarafından "Müslüman Şahsiyeti" olarak belirlendi. Yayınlana Cuma Hutbesi metninde bir Müslümanın sahip olması gereken kişilik özelliklerinden bahsedildi. "İslam, insanı şahsiyetiyle inşa eden bir dindir" cümlesiyle başlayan hutbede, imanın insanı nasıl şekillendirdiğinden, Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek alarak nasıl iyi bir insan olunacağından bahsedildi.